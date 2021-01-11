ليس رمضان صبحي فقط .. نار مبادئ الأهلي تحرق 6 نجوم من العيار الثقيل

لم يترك مسئولو النادي الأهلي وقتا طويلا حول الجدل المثار بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من جديد خلال الفترة المقبلة بواسطة من بعض رجال الأعمال.

وسرعان ما أعلن الأهلى بشكل حاسم رفضه التام لفكرة عودة رمضان صبحي إليه من جديد بعد أن كان اللاعب انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورفض كل محاولات الأهلى معه من أجل البقاء داخل جدرانه رغم تقدم الأهلى بالعرض الأغلى بالنسبة لأى لاعب فى تاريخ القلعة الحمراء.

وجاء الإعلان السريع لرفض فكرة عودة اللاعب من جديد بسبب حالة كبيرة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي تجاه رمضان صبحي ليس فقط بسبب رحيل اللاعب وانتقاله إلى بيراميدز، ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال استضافته في برنامج عمرو أديب، والتى هاجم خلال إدارة الكرة فى الأهلى، مؤكدا عدم تقديره بالشكل الكافي، وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي بشدة بالإضافة إلى وجود رفض جماهيري تام لفكرة عودة اللاعب أيضا .

ولم يكن رمضان صبحي هو الضحية الأولى لقائمة اللاعبين الممنوعين من اللعب للأهلى مجددا فسبقه عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالى والذى تم اتخاذ قرارى مدوى ضده بعدم ارتداء الفانلة الحمراء مجددا بسبب توقيعه الشهير لنادي الزمالك .

وكذلك الأمر بالنسبة لشريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلى وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد فتحى الظهير الأيمن لبيراميدز الحالى والذى فضل الرحيل لبيراميدز عن البقاء للأهلى فى وقت سابق رغم محاولات الأهلى المستمرة معه وتقديم عرض قوى له .

وفى السابق، واجه عصام الحضري الحارس التاريخي للكرة المصرية نفس مصير حظر عودته للأهلى بسبب هروبه للدوري السويسري وتخليه عن الفريق فى منتصف الموسم ، ورفض الأهلى كل محاولات الحضرى للعودة إليه من جديد.

وهو الأمر نفسه بالنسبة لإبراهيم سعيد أحد أفضل مدافعى الكرة المصرية طوال تاريخ اللعبة وذلك بسبب تفضيل اللعب للزمالك ورفض مسئولو الأحمر كافة محاولات اللاعب فى العودة من جديد.

