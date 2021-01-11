عقدت اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مديري قطاعات الناشئين بأندية القسم الأول، عرضت خلاله اللجنة رؤيتها لمسابقات الناشئين.
كما استمعت إلى رؤية مديري قطاعات الناشئين والمشاكل التي تواجههم والبحث عن الحلول المناسبة من أجل ضمان تأدية القطاعات لرسالتها الرياضية والتربوية في المراحل السنية للناشئين.
كما اقتنع الحاضرون بجدوى الاكتفاء بدور واحد لمسابقات هذا الموسم نظرا للظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا باستثناء بطولتي الجمهورية لمواليد 2003 و2006 .
كما وافقت اللجنة على توصيات المجتمعين بإضافة 5 لاعبين لقائمة كل مرحلة سنية ووضع خطة كاملة لشكل المسابقات للسنوات المقبلة.
حضر اللقاء أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد ومحمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 و إمام محمدين محمد رضوان ومحمد جنيدي وأيمن عبد العزيز والمعتصم سالم ومحمود سليمان وأحمد شعبان وشامل حسين مديرو قطاعات الناشئين بأندية الاتحاد السكندري والمقاولون وغزل المحلة والزمالك وبيراميدز والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وصلاح علي مقرر لجنة القطاعات بالاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاكتفاء بدور واحد.. اتحاد الكرة يبحث مع مديري الناشئين بالأندية مسابقات المراحل السنية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.