مروان محسن باق وأحمد ياسر ريان راحل.. الأهلي يغلق باب الانتقالات الشتوية

وكشف مصدر بالأهلي أن ملف الانتقالات الشتوية تم إغلاقه ولن يرحل أي لاعب آخر، في ظل تمسك الجهاز الفني بالقائمة الكاملة، ومن بينها مروان محسن.

وقال إن صلاح محسن مستمر، ونفس الأمر بالنسبة لمروان الذي يتمسك بالبقاء داخل القلعة الحمراء فيما كان قرار إليو بادجي، بالإعارة الي الدوري التركي بناء على طلبه.