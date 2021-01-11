بالأرقام.. ماذا قدم أحمد ياسر ريان صفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.



وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.



وتعتبر صفقة أحمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.

وبعد التعاقد الرسمي مع اللاعب .. يستعرض دوت الخليج أبرز ماقدمه أحمد ياسر ريان خلال تجربته السابقة.

- انتقل أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي بعدما قرر الشياطين الحمر رحيله بسبب وجود لاعبين كثر في مركزه .

- لعب أحمد ياسر ريان موسم مميز للغاية وضعه ضمن كبار الهدافين في بطولة الدوري المصري الممتاز للعام الماضي ، حيث شارك في 42 مباراة مع فريق الجونة وسجل 13 هدفا وصنع هدفين لزملائه في كل البطولات.

- وأشاد به جميع النقاد الرياضيين الموسم الماضي مع فريق الجونة حيث ساهم أيضًا في وصول منتخب مصر للشباب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة في النهائي.

- ومع عودته مطلع هذا الموسم إلى النادي الأهلي، لم يشارك سوى في مباراتين أحدهما كبديل والأخرى كأساسيًا في مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر ، وساهم في وصول القلعة الحمراء إلى دور المجموعات ، حيث نجح في طرد حارس مرمى فريق سونيديب كما تسبب في الحصول على ركلة جزاء الذي أحرزها زميله المغربي بدر بنون ببراعة.