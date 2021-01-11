أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.
وذكر الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت أن أحمد ياسر ريان وقع بشكل رسمي على عقود الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.
وتعتبر صفقة أحمد ياسر ريان الأولى في التعاون بين الناديين، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة النادي الأهلي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا.
وبعد التعاقد الرسمي مع اللاعب .. يستعرض دوت الخليج أبرز ماقدمه أحمد ياسر ريان خلال تجربته السابقة.
- انتقل أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي بعدما قرر الشياطين الحمر رحيله بسبب وجود لاعبين كثر في مركزه .
- لعب أحمد ياسر ريان موسم مميز للغاية وضعه ضمن كبار الهدافين في بطولة الدوري المصري الممتاز للعام الماضي ، حيث شارك في 42 مباراة مع فريق الجونة وسجل 13 هدفا وصنع هدفين لزملائه في كل البطولات.
- وأشاد به جميع النقاد الرياضيين الموسم الماضي مع فريق الجونة حيث ساهم أيضًا في وصول منتخب مصر للشباب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة في النهائي.
- ومع عودته مطلع هذا الموسم إلى النادي الأهلي، لم يشارك سوى في مباراتين أحدهما كبديل والأخرى كأساسيًا في مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر ، وساهم في وصول القلعة الحمراء إلى دور المجموعات ، حيث نجح في طرد حارس مرمى فريق سونيديب كما تسبب في الحصول على ركلة جزاء الذي أحرزها زميله المغربي بدر بنون ببراعة.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في البقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من خمس مباريات.
ويعد أحمد ريان واحدا من أبرز المواهب الكروية في مصر خلال السنوات الأخيرة في ظل القدرات التهديفية الرائعة التي يمتلكها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. ماذا قدم أحمد ياسر ريان صفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.