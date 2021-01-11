الرياضة

الكشف عن موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن موعد عودة كريم نيدفد لتدريبات الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابات المتكررة.

وقالت المصادر، أن نيدفد سيبدأ التدريب الخفيف بالكره نهاية يناير الجاري على أن ينتظم تدريجيا في تدريبات الفريق الجماعية ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات مجددا.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المفترض أن يخوض الأهلي اليوم مران خفيف على ملعب التتش تجنبا للإرهاق قبل ساعات من المباراة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا