منافسات قوية في بطولة كرة القدم الأمريكية بمصر.. تفاصيل

يستضيف Eagles Athletic Club ايجلز اثلتيك كلوب بالتعاون مع فريق Cairo Bears كايرو بيرز بطولة دوري كرة العلم لكرة القدم الأمريكية African Flag Ladies Cup.

و قد شهد ملعب نادي Zed الراعي الرسمي للبطولة و الذي خطى الخطوات الاولى لدعم اللعبة في مصر. انتشرت كرة القدم الامريكية في الملاعب المصرية على مدار الـ ٦ سنوات الماضية تحت تنظيم ائتلاف يضم ١٦ فريق.

فريق Eagles Athletic Club احد أقدم الفرق في مصر بادر مؤسسوه بتنمية مواردهم على مدار هذه السنوات مما جعله قادرًا على استضافة بطولة كرة قدم امريكية على المستوى الاقليمي افريقيا متمثلًا في African Flag Ladies Cup بالتعاون مع فريق .Cairo Bears

ضمت البطولة الأفريقية ٤ فرق هم الفرقتين المستضيفين Eagles Athletic Club وCairo Bears بالإضافة الي فريق مغربي: Moroccan Jaguars وضيف البطولة الفريق الامريكي .Philadelphia Phantomz:

أقيمت البطولة على مدار يوم الجمعة الموافق ٨ يناير على ملعب Zed بالشيخ زايد وهو الراعي الرسمي للبطولة. جدير بالذكر ان Zed ستتفتح أول اكاديمية لكرة القدم الامريكية تحت سن ١٧ سنة في فبراير القادم.

و قد عبر رئيس فريق الEagles و المدير التنفيذي للAfrican Flag Ladies Cup مصطفي حمد في كلمته في افتتاح البطولة عن فخره باستضافة الحدث و ترقبه لاستكمال خطط فريقه و الإتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية لنشر الرياضة التي تضم لاعيبين و لاعبات من جميع المستويات و القدرات.

كما أضاف شادي القدري، مدير فريق الCairo Bears، ان التنظيم تطلب جهد كبير لتكون البطولة علي مستوي متميز، و أنهي كلمته بتوجيه الشكر لZed لاستضافة البطولة و الضيوف الذين يشكلون دور مهم في انتشار هذه الرياضة في مصر.

على مدار اليوم، استطاع الفريقين المصريين Eagles وBears التأهل للنهائيات ليكون النهائي الافريقي مصري والذي يعكس مستوي التميز للفرق المصرية في اللعبة. وانتهي اليوم بتتويج الفريق المنظم Eagles Athletic Club بفوزه بطولة: .African Flag Ladies Cup