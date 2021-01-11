بعد إعارة أحمد ياسر ريان.. مغردون: ماخدش فرصته في الأهلي

اعلنت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج "احمد ياسر ريان" ، وتصدر الهاشتاج قئمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .