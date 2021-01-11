جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز ودجلة بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ووادى دجلة. المقرر إقامتها اليوم الاثنين.

ويلتقى بيراميدز نظيره فريق وادي دجلة مساء اليوم الاثنين فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز .

جاء طاقم حكام مباراة بيراميدز ووادى دجلة على النحو التالي :

الدولى جهاد جريشة حكما للساحة يعاونه الثنائى عدى عبد وأحمد التلاوى ومحمد حسان حكما رابعا ونادر قمر الدولة حكما للفيديو ومساعده أحمد حامد فهيم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة فى مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوى مساء اليوم فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين بيراميدز ووادى دجلة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ومن المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز بتشكيل مكون من :.

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

خط الهجوم : رمضان صبحي - جون أنطوي

ويسعى فريق بيراميدز إلى العودة من جديد إلى الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلى فى ظل الرغبة على مواصلة المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن الفريق يمتلك كتيبة من ألمع اللاعبين وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وغيرهم .

وفى المقابل يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط .