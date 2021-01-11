صن داونز: موسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية..شاهد

وقال خالد علي، خلال ندوة بموقع " دوت الخليج": فيه مفاجأة خاصة بفكر موسيماني في بطولة كأس العالم للأندية".
وتابع: "قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسيماني قال لي جهز التذاكر عشان تيجي قطر، كما أنه يحضر مفاجأة لي وللجماهير في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي".
يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بمشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا.
وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير الجاري بممثل قارة أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير، في مدينة زيوريخ السويسرية.
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