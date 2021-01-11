صن داونز: موسيماني يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية..شاهد

أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يجهز مفاجأة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل بالدوحة.

وقال خالد علي، خلال ندوة بموقع " دوت الخليج": فيه مفاجأة خاصة بفكر موسيماني في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع: "قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسيماني قال لي جهز التذاكر عشان تيجي قطر، كما أنه يحضر مفاجأة لي وللجماهير في بطولة كأس العالم للأندية، ولكن لن أكشف عنها في الوقت الحالي".