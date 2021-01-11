عبدالرحيم همام مديرا فنيا لفريق قنا بعد استقالة محمود إبراهيم

قرر مسئولي مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد تعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمود إبراهيم المدير الفنى السابق بعد تقديم إستقالته عقب الخسارة بالجولة الثامنة أمام الألومنيوم .

وكان قد تقدم محمود إبراهيم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي بإستقالته من تدريب الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقد وافق مسئولي مجلس إدارة نادي قنا برئاسة الأستاذ أشرف سعد على الإستقالة .

وصرح مؤمن أبوحديد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي فريق الكرة في تصريحات خاصة "لصدى البلد " عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمود إبراهيم بعد تقديم إستقالته .

وقدم أبوحديد الشكر للمدير الفنى السابق محمود إبراهيم عن الفترة التى قضاها مع فريق قنا الرياضي وتحقيق إنجاز الصعود للقسم الثانى والوصول لدور ال٣٢ من كاس مصر لأول مرة بتاريخ نادي قنا الرياضي .

وأكد أبوحديد أن نظرا لظروف المدير الفنى الشخصية وسؤء توفيق الفريق الفترة القادمة أضطر الجميع للموافقة علي تقديم الإستقالة .

وأختتم أبوحديد حديثه بأن سيوجد تغير بتشكيل الجهاز الفنى المساعد لكابتن عبدالرحيم همام ،وأن المدير الفنى الجديد يتابع تدريب الفريق من خارج الملعب اليوم ،مع الإنضمام للتدريبات الجماعية غدا .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، تأهل رسميًا إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.