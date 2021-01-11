عبدالرحيم همام مديرا فنيا لفريق قنا بعد استقالة محمود إبراهيم

قرر مسئولي مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد تعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمحمود إبراهيم المدير الفنى السابق بعد تقديم إستقالته عقب الخسارة بالجولة الثامنة أمام الألومنيوم .
وكان قد تقدم محمود إبراهيم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي بإستقالته من تدريب الفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وقد وافق مسئولي مجلس إدارة نادي قنا برئاسة الأستاذ أشرف سعد على الإستقالة .
وصرح مؤمن أبوحديد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي فريق الكرة في تصريحات خاصة "لصدى البلد " عن قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمود إبراهيم بعد تقديم إستقالته .
وقدم أبوحديد الشكر للمدير الفنى السابق محمود إبراهيم عن الفترة التى قضاها مع فريق قنا الرياضي وتحقيق إنجاز الصعود للقسم الثانى والوصول لدور ال٣٢ من كاس مصر لأول مرة بتاريخ نادي قنا الرياضي .
وأكد أبوحديد أن نظرا لظروف المدير الفنى الشخصية وسؤء توفيق الفريق الفترة القادمة أضطر الجميع للموافقة علي تقديم الإستقالة .
وأختتم أبوحديد حديثه بأن سيوجد تغير بتشكيل الجهاز الفنى المساعد لكابتن عبدالرحيم همام ،وأن المدير الفنى الجديد يتابع تدريب الفريق من خارج الملعب اليوم ،مع الإنضمام للتدريبات الجماعية غدا .
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، تأهل رسميًا إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالرحيم همام مديرا فنيا لفريق قنا بعد استقالة محمود إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.