عايزين يبوظوا الدوري.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة مجددًا

واصل الإعلامي أحمد شوبير الهجوم مجددًا على اللجنة الثلاثية بإتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مشيرًا إلى أن يريدون إفساد الدوري المصري هذا الموسم.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة راديو أون سبورت: "أشعر بوجود مخطط لإفساد الدوري من جانب اللجنة الثلاثية "عايزين يبوظوا الدوري"، وذلك بعد القرارات التي يتم اتخاذها بعناد شديد".

وتابع : " هناك رغبة لإلغاء تقنية الفار، وهناك أيضًا رغبة لإيقاف مسابقة الدوري خلال أولمبياد طوكيو، كما قررت اللجنة الثلاثية، الموافقة على تأجيل مباراة أي فريق تظهر به 5 حالات فقط بكورونا، وذلك يهدد استكمال الدوري".