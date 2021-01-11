عايزين يبوظوا الدوري.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة مجددًا

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة راديو أون سبورت: "أشعر بوجود مخطط لإفساد الدوري من جانب اللجنة الثلاثية "عايزين يبوظوا الدوري"، وذلك بعد القرارات التي يتم اتخاذها بعناد شديد".
وتابع : " هناك رغبة لإلغاء تقنية الفار، وهناك أيضًا رغبة لإيقاف مسابقة الدوري خلال أولمبياد طوكيو، كما قررت اللجنة الثلاثية، الموافقة على تأجيل مباراة أي فريق تظهر به 5 حالات فقط بكورونا، وذلك يهدد استكمال الدوري".
وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "صدق او لا تصدق اللجنة الأحادية تفكر في الغاء كل مسابقات الناشئين هذا الموسم!!!".
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال ان اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي تواصل عملها عن كثب.
وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن هناك تداول ما بين اللجنة الثلاثية
والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن، معقبا: «لم يحسم شيء حتى الآن سواء 31 يناير أو بعده».
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