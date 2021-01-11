علاء عبد العال: سنجتهد لإرضاء جماهير أسوان

عقد المدير الفنى الجديد لاسوان علاء عبد العال اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى قبل بداية التدريب الأول تحت قيادته للتعارف وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفنى والاتفاق على برنامج استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة بالجولة السابعة للدورى الممتاز الخميس 14 /1.
وأكد المدير الفنى أن أهم متطلبات هذه المرحلة عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية وخلق دوافع جديدة وحرص الجميع على توافر الانضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط.
حضر الاجتماع الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة وإيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.
وقدم علاء عبد العال الشكر لمجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة على ثقتها واختيارها وشرف كبير العمل فى نادى أسوان، مشيرا الى أن إدارة أسوان تحمل طموحا وحماسا لإسعاد جماهيرها وسعيد بهذه الخطوة الجديدة، كما قدم "الشكر للكابتن سامى الشيشينى وجهازه علي الفترة التى قضاها مع نادي أسوان.
وأشار المدير الفنى علي أن فريق أسوان بدأ بداية مثالية وإيجابية بالفوز فى أول مباراتين تحت قيادة سامى الشيشينى ولدينا قوام مميز ولاعبين جيدين قادرين على تقديم مستوى متميز خلال الفترة القادمة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وأبدى المدير الفنى إعجابه بحارس الفريق عمر رضوان، حيث أكد أنه حارس واعد ومميز وسيكون له مستقبل واعد.
وأكد علاء عبد العال أتشرف بالعمل مع أبناء أسوان أعضاء الجهاز الفنى، حيث أكد أن التدريب مهنة شاقة تختلط بها كل المشاعر.
واختتم عبد العال حديثه بأن الكل سيجتهد الإدارة والجهاز واللاعبين من أجل فريق يحقق طموحات أسوان وجماهيره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عبد العال: سنجتهد لإرضاء جماهير أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.