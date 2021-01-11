علاء عبد العال: سنجتهد لإرضاء جماهير أسوان

عقد المدير الفنى الجديد لاسوان علاء عبد العال اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى قبل بداية التدريب الأول تحت قيادته للتعارف وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفنى والاتفاق على برنامج استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة بالجولة السابعة للدورى الممتاز الخميس 14 /1.

وأكد المدير الفنى أن أهم متطلبات هذه المرحلة عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية وخلق دوافع جديدة وحرص الجميع على توافر الانضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط.

حضر الاجتماع الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة وإيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.

وقدم علاء عبد العال الشكر لمجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة على ثقتها واختيارها وشرف كبير العمل فى نادى أسوان، مشيرا الى أن إدارة أسوان تحمل طموحا وحماسا لإسعاد جماهيرها وسعيد بهذه الخطوة الجديدة، كما قدم "الشكر للكابتن سامى الشيشينى وجهازه علي الفترة التى قضاها مع نادي أسوان.

وأشار المدير الفنى علي أن فريق أسوان بدأ بداية مثالية وإيجابية بالفوز فى أول مباراتين تحت قيادة سامى الشيشينى ولدينا قوام مميز ولاعبين جيدين قادرين على تقديم مستوى متميز خلال الفترة القادمة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأبدى المدير الفنى إعجابه بحارس الفريق عمر رضوان، حيث أكد أنه حارس واعد ومميز وسيكون له مستقبل واعد.

وأكد علاء عبد العال أتشرف بالعمل مع أبناء أسوان أعضاء الجهاز الفنى، حيث أكد أن التدريب مهنة شاقة تختلط بها كل المشاعر.

واختتم عبد العال حديثه بأن الكل سيجتهد الإدارة والجهاز واللاعبين من أجل فريق يحقق طموحات أسوان وجماهيره.