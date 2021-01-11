قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر النهائية ببطولة العالم لليد

استقر الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد على تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة التى ستخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى .

ومن المنتظر أن يختار باروندو 20 لاعبا فى القائمة من ضمن الـ 23 الذين سيتواجدون بالكامل فى فندق إقامة الطولة تحسبا لأى ظرف خلال مشوار البطولة .

وكان جارسيا أعلن اختيار 23 لاعبا فى قائمة المنتخب قبل تقليصها إلى 20 لاعبا وفقا للوائح الاتحاد الدولى للعبة وهم: كريم هنداوى وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وعبدالرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح و عمر الوكيل وأحمد مؤمن و أحمد سيسة.

وعلى الجانب الآخر ، أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد في مصر، أن وصول البعثات يأتي بناء على الإعلان الرسمي بحضورهم قبل المباراة بيوم.

وقال خالد خلال لقاء عبر زووم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصول البعثات الأيام القادمة بناء على الإعلان الرسمي للبطولة بوصولهم قبل المباراة بيوم".

وتابع: "اليابان وصلت وهناك 5 منتخبات اخرى ستصل اليوم، والمنتخبات ستأتي تباعا بعد ذلك".

وأضاف: "حتى الآن اذا حدثت ظروف بإصابات قبل السفر يتم تبديل اللاعبين، وهناك قواعد في حالة اعتذار منتخب هناك 5 منتخبات لهم أولوية المشاركة في حالة حدوث ظروف قهرية".