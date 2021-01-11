نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم 2020-2021، بعد مرور ست جولات فقط من أصل 34 جولة.

ويتساوي مع الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك، بنفس الرصيد من النقاط، ولكن المارد الأحمر يتصدر بفارق الأهداف، والمفاجأة تواجد الجونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الثنائي المتصدر.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل بداية الجولة السابعة غدًا الثلاثاء، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: الأهلي - برصيد 13 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك - برصيد 13 نقطة.

المركز الثالث: الجونة - برصيد 12 نقطة.

المركز الرابع: المصري - برصيد 10 نقاط.

المركز الخامس: مصر المقاصة - برصيد 10 نقاط.

المركز السادس: بيراميدز - برصيد 8 نقاط.

المركز السابع: الإتحاد السكندري - برصيد 8 نقاط.

المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا - برصيد 7 نقاط.

المركز التاسع: إنبي - برصيد 7 نقاط.

المركز العاشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.

المركز الحادي عشر: البنك الأهلي - برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني عشر: سموحة - برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث عشر: غزل المحلة - برصيد 6 نقاط.

المركز الرابع عشر: أسوان - برصيد 6 نقاط.

المركز الخامس عشر: وادي دجلة - برصيد 5 نقاط.

المركز السادس عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 4 نقاط.

المركز السابع عشر: المقاولون العرب - برصيد 3 نقاط.

المركز الثامن عشر: طلائع الجيش - برصيد نقطة واحدة فقط.