نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الياباني كازويوشي ميورا يمدد عقده مع يوكوهاما بعمر 54 عاماً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقَّع الياباني كازويوشي ميورا على تمديد عقده مع فريق يوكوهاما الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الياباني، لمدة موسم واحد إضافي، ليواصل بذلك مسيرته الاحترافية رغم وصول عمره إلى 54 عاماَ.

ووفقاً لشبكة "سكاواكا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم فقد مدَّد كازويوشي الذي يبلغ 54 عاماً في فبراير المقبل تعاقده مع يوكوهاما موسم إضافي ليواصل الاستمرار مع الفريق الذي انضم له في عام 2005.

وسيحمل الموسم الذي قام المهاجم الياباني المخضرم بتمديده مع الفريق الياباني رقم 36 في مسيرته الاحترافية بملاعب كرة القدم، علماً أنه بدأ مشواره الكروي في موسم 1986 مع سانتوس البرازيلي، ولعب لعدة أندية أبرزها سانتوس وبالميراس في البرازيل وجنوى الإيطالي ودينامو زغرب الكراوتي، كما أنه خاض 89 مباراة دولية مع منتخب الساموراي وسجل خلالهم 55 هدفاً.