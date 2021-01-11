يلعب لسن 54 عاما.. يوكوهاما الياباني يجدد تعاقده مع المعجزة كازو

أعلن نادي يوكوهاما الياباني، تجديد التعاقد مع المهاجم الياباني كازيروشي مبورا، الملقب بـ"الملك كازو" للعب موسم إضافي خلال منافسات موسم 2021، ليستمر باللعب فى دوري الدرجة الأولى الياباني عن عمر 54 عامًا مما يعد شيئا إعجازيا.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية نقلًا عن النادي الياباني، أن تطلعات ميورا وشغفه لكرة القدم لازال مستمرا، حيث قال عقب التجديد: "هذا الموسم أيضًا أريد العمل كل يوم، بهدف خوض مزيد من المباريات، والمساهمة في فوز فريقي".

وأضاف الملك ميورا فى تصريحاته "أشعر أنني قادر على اللعب، شغفي بلعب كرة القدم يزيد يوما بعد يوم، أرغب أن أقود فريقي للانتصارات، سأواصل العمل لكي أحقق أهدافي".

ويعد الملك كازو أكبر لاعب يشارك بدوري الدرجة الأولى الياباني في سبتمبر 2020 عن عمر 53 عامًا و6 أشهر و28 يومًا، بعدما شارك في التشكيل الأساسي لفريقه أمام كاواساكي في اللقاء الذي انتهى بخسارة يوكوهاما 2-3.