تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك على هامش مران الفريق

أدى ثنائي الزمالك محمود جنش حارس المرمى وحميد أحداد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني محمود جنش من إصابة بشد في العضلة الضامة في حين يعاني حميد أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.