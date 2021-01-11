الرياضة

تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك على هامش مران الفريق

0 نشر
0 تبليغ

أدى ثنائي الزمالك محمود جنش حارس المرمى وحميد أحداد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني محمود جنش من إصابة بشد في العضلة الضامة في حين يعاني حميد أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك على هامش مران الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا