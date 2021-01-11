تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك على هامش مران الفريق

أدى ثنائي الزمالك محمود جنش حارس المرمى وحميد أحداد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة المصري المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعاني محمود جنش من إصابة بشد في العضلة الضامة في حين يعاني حميد أحداد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.
يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.
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