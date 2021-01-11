الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء المصري المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.