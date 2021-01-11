الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء المصري المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدي.
يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.
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