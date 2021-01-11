شاهد.. توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي مع الإنتاج الحربي والزمالك أمام المصري

تقام غدًا "الثلاثاء"، مباراتي نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بملعب برج العرب في الإسكندرية، والنادي الأهلي في مواجهة الإنتاج الحربي، داخل استاد السلام، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ورصدت كاميرا "دوت الخليج" توقعات جماهير كرة القدم في الشوارع المصرية، حول نتائج المبارتين، ومن سيكون نجم المباراه في كل من مباراتي الزمالك مع المصري البورسعيدي، والأهلي مع الإنتاج الحربي.

وتوقع عمرو محمد فوز نادي الزمالك علي المصري البورسعيدي ١-٠، كما توقع فوز النادي الأهلي على الإنتاج الحربي بنتيجة ٢-٠، معربا عن اعتقاده أن اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا سيكون نجم مباراة الزمالك والمصري، بينما اللاعب وليد سليمان سيكون نجم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

وأوضح عمر حسني أنه يتوقع فوز النادي المصري على الزمالك ٢-١، وفوز النادي الأهلي على الإنتاج الحربي بنتيجة ٣-١، متوقعا أن يكون اللاعب محمود كهربا أو اللاعب وليد سليمان نجم مباراة الأهلي مع الإنتاج الحربي.

وأضاف مصطفى حسن أن فريق نادي الزمالك يلعب باحترافية كبيرة هذا الموسم ومن المتوقع فوزه على المصري البورسعيدي بنتيجة ٣-١، وفوز نادي الاهلي على الإنتاج الحربي ٣-٠، مع حصول اللاعب وليد سليمان، واللاعب شيكابالا، على لقب نجمي المباراتين.

من جانبه توقع أمير عبد المنعم تعادل نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي، وفوز الأهلي ٢-١ على الإنتاج الحربي، كما توقع أن يكون اللاعب أسامة فيصل نجم مباراه الزمالك والمصري، واللاعب محمود كهربا نجم مباراة الاهلي مع الإنتاج الحربي.

ويري عز حمدي أن فوز النادي الاهلي سيكون ساحقًا بنتيجة ٣-٠ على نادي الإنتاج الحربي، مع فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي ٢-١، متوقعا أن يكون اللاعب علي معلول نجم مباراة الأهلى، واللاعب إمام عاشور نجم مباراة نادي الزمالك.