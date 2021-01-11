وجاء تركيب الشعار كنوع من الترويج للبطولة، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية والتي تنال اهتمام كل الدول، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية في النيل للترويج للبطولة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعار مونديال اليد يظهر في مدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.