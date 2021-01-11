مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين تحت إشراف باتشيكو

خصص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة في مران اليوم الإثنين للتدريب على الجانب الخططي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وأجرى "باتشيكو" تقسيمة قوية بين اللاعبين قام بالإشراف عليها بنفسه بمشاركة مدحت عبدالهادي المدرب العام، وقام المدير الفني بالتركيز خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.