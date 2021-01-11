قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات بيراميدز ووادى دجلة بالدوري المصري



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة فى مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على بيراميدز بملعب الدفاع الجوى مساء اليوم فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين بيراميدز ووادى دجلة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

ويسعى فريق بيراميدز إلى العودة من جديد إلى الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام البنك الأهلى فى ظل الرغبة على مواصلة المنافسة على لقب البطولة خاصة وأن الفريق يمتلك كتيبة من ألمع اللاعبين وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وغيرهم.

وفى المقابل يدخل وادى دجلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بينما يقع وادى دجلة فى المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.



وتعد مباراة اليوم هى التاسعة بين الفريقين في الدوري، فالتقى معا من قبل 8 مباريات فاز دجلة فى مباراتين وفاز بيراميدز فى ثلاث مباريات، وتعادل الفريقين في 3 مباريات من قبل.