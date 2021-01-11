أول تعليق من ياسر ريان بعد انتقاله إلى سيراميكا كيلوباترا

وجه احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي المعار الي فريق سيراميكا كيلو باترا رسالة شكر إلى اداراه نادى سيراميكا كيلوباترا . ونشر ريان صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلق قائلا : " جاهز لتحدي جديد ???????? شكرا إدارة سيراميكا على حسن الاستقبال ❤️ دعواتكم ". واعلنت إدارة نادى سيراميكا التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

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