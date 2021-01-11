الرياضة

أحمد كشري يتوقع فوز الأهلي بطولة الدوري هذا الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عبدالمنعم "كشري" نجم الأهلي السابق، والمدير الفني لفريق أسوان السابق، عن الفريق الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتحدث كشري من خلال تصريحات تليفزيونية: ان النادي الأهلي هو الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، لأنه اعتاد على ذلك الأمر منذ نشأته، بالإضافة إلى أنه يمتلك أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر.

وأكمل: النادي الأهلي هو الأكثر استقرارًا داخل الوسط الرياضي، ودائمًا اعتاد على تجديد الطموح والدوافع داخل نفوس اللاعبين، مما يؤدي في النهاية للتتويج بلقب الدوري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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