نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كشري يتوقع فوز الأهلي بطولة الدوري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عبدالمنعم "كشري" نجم الأهلي السابق، والمدير الفني لفريق أسوان السابق، عن الفريق الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتحدث كشري من خلال تصريحات تليفزيونية: ان النادي الأهلي هو الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، لأنه اعتاد على ذلك الأمر منذ نشأته، بالإضافة إلى أنه يمتلك أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر.

وأكمل: النادي الأهلي هو الأكثر استقرارًا داخل الوسط الرياضي، ودائمًا اعتاد على تجديد الطموح والدوافع داخل نفوس اللاعبين، مما يؤدي في النهاية للتتويج بلقب الدوري.