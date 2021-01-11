نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الإنتاج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي، وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.
ويبحث الأهلي عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غدٍ.