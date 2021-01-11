نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية مسحة كورونا الثانية لمروان محسن.. واللاعب جاهز لمباراة الأهلي والإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبيا للمرحلة المقبلة.

وقال طبيب الأهلي أن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعب جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي