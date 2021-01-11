الرياضة

سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي غدًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم، حيث يعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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