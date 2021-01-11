نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي غدًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا.
ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم، حيث يعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.