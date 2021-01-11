سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

أعلن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم، حيث يعلن المدير الفني بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.