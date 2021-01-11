وصول لاعبي منتخبي الأرجنتين والكونغو للمشاركة في مونديال اليد

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، منتخبا الأرجنتين والكونغو، استعدادًا للمشاركة في مونديال اليد المقرر انطلاقه بعد غد الأربعاء بمشاركة 32 دولة، ومن المقرر أن يصل على مدار اليوم منتخبات البرتغال وأيسلندا وبيلاروسيا.

وبوصول المنتخبات الخمس اليوم، يصل عدد إجمالي عدد المنتخبات المتواجدة في القاهرة إلي ٦ منتخبات وذلك بعد وصول منتخب اليابان منذ أيام.

وأكدت اللجنة المنظمة، أنه عقب وصول المنتخبات لمطار القاهرة تم الكشف عليهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، ثم توجهوا إلي الفندق للدخول في نظام الفقاعة الخاص كل بعثة على حدا وسط إجراءات وضوابط طبية مشددة، حيث تطبيق الفقاعة الطبية بدأ من وصول مطار القاهرة مرورا بركوب حافلة كل بعثة وحتى وصول فندق الإقامة.

ومن جانبه أكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم أن بعثات الدول المشاركة في المونديال تبدأ في الوصول تباعا الي مطار القاهرة من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وهناك حالة طوارئ باللجنة المنظمة والمطار لاستقبال مثالي للجميع مثلما حدث مع المنتخب الياباني اول ضيوف المونديال الذي وصل منذ ايام، وابلغ المنتخب البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الأربعاء المقبل بعد اعتذاره عن الوصول الجمعة الماضية وإلغاء وديته مع مصر.

وأكد نائب مدير البطولة أن اللجنة المنظمة تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل اي عقبات قبل الوصول.