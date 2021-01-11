تأجيل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، تأجيل مباراة فريقي توتنهام هوتسبير أمام أستون فيلا في مسابقة البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أنه نظرًا لكثرة الإصابات بالفيروس المتفشي في صفوف أستون فيلا، فإنه تقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم الأربعاء بينه وبين توتنهام.

وقالت رابطة البريميرليج إنه سيتم تبديل مباراة توتنهام وفولهام والتي كانت قد تم تأجيلها لذات السبب، لتقام بدلًا من مباراة توتنهام وأستون فيلا في نفس الموعد الذي كان مقررًا لها.

وأشارت الرابطة إلى أنه نظرًا لذلك، فأنه تقرر تأجيل مباراة فولهام وتشيلسي، لتقام يوم 16 بدلًا من يوم 15 من شهر يناير، وتأجيل مباراة أستون فيلا وإيفرتون لتقام يوم 17 بدلًا من 16 من الشهر ذاته.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف 40 حالة إصابة بين فرق المسابقة، بفيروس كورونا.