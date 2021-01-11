محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي.. شاهد

حساب نادي ليفربول على موقع تويتر أعلن فوز هدف محمد صلاح الثاني في شباك كريستال بالاس، بجائزة أفضل هدف لنادي ليفربول في شهر ديسمبر الماضي.
وتفوق محمد صلاح على أهداف زميله روبيرتو فيرمينو الثلاثة في شباك كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير، وهدف الهولندي جيني فينالدوم في شباك ولفرهامبتون.
وحصد محمد صلاح جائزة هدف الشهر في فريقه ليفربول للشهر الرابع على التوالي، حيث سبق له الفوز بها عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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