هناك كوارث على السوشيال ميديا.. خالد علي: زعلت من رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلى وأرفض إهانته.. فيديو

أكد خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أنه شعر بالحزن، بعد مغادرة رمضان صبحي للنادي الأهلي وانضمامه إلى بيراميدز.

وقال خالد علي في ندوة بموقع دوت الخليج: "كمشجع للنادي الأهلي زعلت على رحيل رمضان صبحي، ولكن في النهاية هذا مستقبله".

وتابع: "أرفض إهانة رمضان صبحي، عندنا كوارث بتحصل على السوشيال ميديا، ولماذا وصلنا إلى هذا الحال".

واستطرد: "في جنوب أفريقيا بنبقى خسرانين وبنسلم على الفائز، وهذا حدث أمام الأهلي هذا الموسم، ولازم الناس في مصر تتعلم هذه الأمور هذه رياضة".

وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي لن أرحل عن النادي الأهلي، في النهاية اللاعب ارتدي قميص الأهلي وحقق إنجازات، أنا زعلان من اللاعب، لكن أرفض إهانته من قبل الجماهير".

وواصل: "رسالتي للجماهير، هي عدم إهانة اللاعب، يمكن أن نهاجمه كرويا، لكن لا يجب إهانته سواء هو أو أي لاعب آخر".

وعن إمكانية رحيل مصطفى محمد عن نادي الزمالك، أوضح خالد علي: "جماهير الزمالك من حقها تزعل على رحيل مصطفى محمد، لكن في النهاية هذا احتراف، ويوجد أشياء خلف الكواليس لا تعرفها الجماهير".

وأشار: "أتمنى أن يبقى محمد صلاح في فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة".