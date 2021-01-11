أحمد ياسر ريان يشارك في مران سيراميكا كليوباترا

انتظم اليوم أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه بشكل طبيعي، بعد أن أنهى مسئولو ناديه، إجراءات استعارته بشكل رسمي قادما من النادي الأهلي.
وكان نادي سيراميكا كليوباترا، نجح في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، صباح اليوم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.
وشارك اللاعب في المران بشكل كامل، وظهر بمستوى جيد، وحرص اللاعبون على الترحيب بزميلهم الجديد على طريقتهم الخاصة.
ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من خمس مباريات.
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