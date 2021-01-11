افتتاح أكاديمية زد للتنس لتأهيل البراعم والناشئين بمجمع الشيخ زايد

أطلق مجمع زد الرياضي أحدث أكاديمية تنس لإكتشاف مواهب الأطفال والناشئين " ZED BTT Mini Tennis Academy" وتأهليهم على أعلى المستويات الإحترافية للمنافسة في البطولات الدولية والمحلية ،و تتيح اكاديمية زد للتنس إمكانية الإلتحاق بها من سن 4 إلى 10 سنوات.

ويأتي ذلك الإفتتاح بعد النجاح المبهر الذي حققته أكاديمية زد "برشلونة توتال للتنس" الإسبانية في يناير عام 2020. ووفقًا لإستراتيجية زد في ضرورة التعاون والإستعانة بخبراء ومحترفين المجال، فأن ZED BTT Mini Tennis Academy سيديرها المدرب الأشهر في عالم رياضة التنس الكابتن كريم زاهر وذلك من أجل تقديم برامج تدريبية على مستوى عالمي ورعاية ودعم المواهب الناشئة. وفي ذلك الإطار يدعم زد بطلة مصر والعالم الاعبة ميار الشريف ، حيث أنها أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في بطولة من بطولات التنس العظمى مما يجعلها مثل أعلى للكثير من الناشئين.

ويتمتع كابتن كريم زاهر بخبرة واسعة في عالم رياضة التنس وفقًا لما يقدمه دائمًا في تدريب الناشئين والبراعم في الخمسة عشر سنوات الماضية، ولا يوجد أي فريق أو منتخب من منتخبات مصر في التنس في جميع المراحل العمرية وكأس ديفيز للتنس إلا وشارك به أحدى تلاميذ كريم زاهر .

في هذا الإطار صرح هيثم عبد العظيم، عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي: "تستهدف الأكاديمية تأهيل وإعداد جيل جديد من الناشئين والبراعم وتنمية قدراتهم من أجل تصدير أبطال قادرين على المنافسة وحصد المراكز الأولى في المحافل الدولية. حيث تساهم هذه الاكاديمية في دعم رياضة التنس بمصر كمنصة للرياضة، ونحرص دائمًا على جلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية، لنصبح وجهة مشرفة للمواهب وأصحاب التميز الرياضي . وهذا يعزز من قدرات الموهوبين وتشجيعهم على بدأ مسار حياتهم الرياضية ؛ خاصةً مع تواجد مدربين مثل كابتن كريم زاهر يقومون بتدريبهم ومتابعة خطواتهم أول بأول".

و اضاف عبد العظيم: "سنُعلن قريبا عن امتداد نشاط الاكاديمية في القاهرة الجديدة لإتاحة فرص اكبر للإشتراك بالاكاديمية و الوصول إلى فئات اكبر من البراعم."

ومن جانبه قال الكابتن كريم زاهر، المدير الفني لاكاديمية زد للتنس: "سعيد بإنضمامي إلى صفوف نادي زد حيث أنه كيان رياضي شيد على أسس وإستراتيجيات عالمية، فهو دائمًا يتيح فرص لكل من لديه شغف وحب نحو الإحتراف الرياضي. ونحن اليوم نحتفل بإطلاق أحدث الاكاديميات وأطمح لتقديم كل ما أمتلكه من خبرات سابقة في تلك الرياضة من أجل إعداد جيل جديد واعد من الأبطال".