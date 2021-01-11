سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المقاولون

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، التي ستقام في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، والمؤجلة بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وخاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانه على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على تخفيف التدريبات لتجنب إرهاق اللاعبين، قبل مواجهة المقاولون العرب.
كما انفرد مصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى بحراسه في تدريبات منفردة، ومنحهم حصة تدريبية مكثفة، لتجهيز الجميع للفترة المقبلة.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.
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