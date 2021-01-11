الزمالك يكشف سبب استبعاد حازم إمام من مواجهة المصرى

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، عن سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة السابعة للدوري الممتاز.
وأكد "عبدالحليم"، أن ضغط المباريات هو سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق لمواجهة المصري.
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