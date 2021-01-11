باريس يعلن عودة نجم الفريق من الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، عودة نجمه البرازيلي نيمار جونيور، للتدريبات

وقال النادي الباريسي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، لنيمار، وهو يشارك في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه.

وعلق النادي الباريسي على الصورة "أنباء سارة تبعث على الابتسامة".

يذكر النجم البرازيلي بذلك من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة أولمبيك ليون، يوم 13 ديسمبر/كانون أول الماضي، وتسببت هذه الإصابة في غياب نيمار عن صفوف فريقه في 5 مباريات متتالية ضد لوريان، ليل، ستراسبورج، سانت إيتيان وبريست.

ويوتصل الفريق الباريسي استعداده لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد غد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.