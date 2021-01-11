نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي يعلن تأجيل مباراة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن تأجيل مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، التي كانت ستقام بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 18.

وقال الموقع الرسمي للبريميرليج، في بيان رسمي:-

"تم تأجيل مباراة أستون فيلا ضد توتنهام، بسبب تفشي فيروس كورونا في الأول، وإصابة عدد من اللاعبين والموظفين.

وتابع البيان "لم يكن هناك أي خيار سوى إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت آخر، خاصة وأن الأولوية تذهب لصحة اللاعبين والموظفين".

وأختتم "نتيجة لإعادة جدولة المباراة، سيلعب توتنهام مباراته أمام فولهام المؤجلة من يوم 30 ديسمبر/كانون أول من الجولة 16، في موعد مباراته أمام أستون فيلا، لتقام المباراة مساء الأربعاء المقبل".

يذكر مباراة فولهام وتشيلسي تم تأجيلها لتقام يوم السبت بدلًا من إقامتها يوم الجمعة المقبل.