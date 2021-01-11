نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري. وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي :- البنك الأهلي × الأهلي 17 يناير ستاد حرس الحدود الأهلي × المقاولون العرب 21 يناير ستاد السلام بيراميدز × الأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي الأهلي × سموحة 16 فبراير ستاد السلام الأهلي × طلائع الجيش 28 فبراير ستاد السلام الإسماعيلي × الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب بالإسكندرية إنبي × الأهلي 22 إبريل ستاد بترو سبورت