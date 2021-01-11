الرياضة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي الجديدة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي :- 

البنك الأهلي × الأهلي 17 يناير ستاد حرس الحدود

الأهلي × المقاولون العرب 21 يناير ستاد السلام

بيراميدز × الأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي

الأهلي × سموحة 16 فبراير ستاد السلام 

الأهلي × طلائع الجيش 28 فبراير ستاد السلام

الإسماعيلي × الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب بالإسكندرية

إنبي × الأهلي 22 إبريل ستاد بترو سبورت

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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