نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. توتنهام يعلن استبدال مباراته أمام أستون فيلا بسبب كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بياناً أعلن فيه عن القرار النهائي بخصوص إقامة مباراته مع أستون فيلا، في بطولة الدوري، يوم الأربعاء.

وأكد النادي اللندني أن المباراة ضد أستون فيلا قد تم تأجيلها، بسبب الإصابات العديدة في صفوف المنافس بفيروس كورونا.

وسيتم استبدالها حسب ما أوضح البيان بالمباراة المؤجلة لتوتنهام على أرضه ضد فولهام من الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

من الجدير بالذكر أن فريق أستون فيلا إضطر قبل أيام لمواجهة فريق ليفربول في بطولة الكأس بفريق الشباب، بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الأول بكورونا، ومخالطة الباقين لهم.