نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباريات القسم الرابع في السويس و سيناء في المقال التالي



وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية. وجاء ذلك القرار لمشاركة فريق جنوب سيناء بمسابقة كأس مصر والمقرر ان يلاقي فريق كهرباء الإسماعيلية غدا الثلاثاء الساعة 2 ، على ملعب الكهرباء بالإسماعيلية.

ويذكر ان فريق جنوب سيناء حقق فوزا كبيرا على نظيرة فريق شباب مصر السويسي بنتيجة 0/20، في أولي مواجهات دوري القسم الرابع، وبهذا الفوز تصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل مباريات الاسبوع الثانى من دوري القسم الرابع بمجموعة السويس وسيناء، الي يوم الاحد القادم بدل من يوم الجمعه.