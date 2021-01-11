نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، مواعيد 4 جولات للدوري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة، مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر للدوري المصري الممتاز.

وتأتي في قمة هذه المباريات، لقاء الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويتربع الأهلي، علي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.