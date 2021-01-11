الرياضة

تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، مواعيد 4 جولات للدوري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة، مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر للدوري المصري الممتاز.

وتأتي في قمة هذه المباريات، لقاء الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويتربع الأهلي، علي صدارة ترتيب جدول  الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا