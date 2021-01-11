نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها مواجهتي الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري حتى الجولة14 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري. وفيما يلي مواعيد مباريات الإسماعيلي: الإسماعيلي × المقاولون العرب 18 يناير ستاد الإسماعيلية غزل المحلة × الإسماعيلي 23 يناير ستاد غزل المحلة الإسماعيلي × بيراميدز 30 يناير ستاد الإسماعيلية الإسماعيلي × سموحة 3 فبراير ستاد الإسماعيلية الإتحاد السكندري × الإسماعيلي 12 فبراير ستاد برج العرب الزمالك × الإسماعيلي 17 فبراير ستاد القاهرة الإسماعيلي × انبي 21 فبراير ستاد الإسماعيلية الإسماعيلي × الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب