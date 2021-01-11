الرياضة

أبرزها مواجهتي الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري حتى الجولة14

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها مواجهتي الأهلي والزمالك.. تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري حتى الجولة14 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات النادي الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وحتى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

 

وفيما يلي مواعيد مباريات الإسماعيلي:

 

الإسماعيلي × المقاولون العرب 18 يناير ستاد الإسماعيلية

 

غزل المحلة × الإسماعيلي 23 يناير ستاد غزل المحلة

 

الإسماعيلي × بيراميدز 30 يناير ستاد الإسماعيلية

 

الإسماعيلي × سموحة 3 فبراير ستاد الإسماعيلية

 

الإتحاد السكندري × الإسماعيلي  12 فبراير ستاد برج العرب

 

الزمالك × الإسماعيلي 17  فبراير ستاد القاهرة

 

الإسماعيلي × انبي 21 فبراير ستاد الإسماعيلية

 

الإسماعيلي × الأهلي 10 مارس ستاد برج العرب

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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