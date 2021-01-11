تأهل مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

في الرياضة 11 يناير,2021

لندن – د.ب.أ: صعد فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلبا على ضيفيهما برمنجهام سيتي وموركامب على الترتيب في الدور الثالث للمسابقة. وفاز مانشستر سيتي على برمنجهام، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) 3 / صفر، فيما تغلب تشيلسي 4 / صفر على موركامب، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة (ليج تو). وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه منذ الشوط الأول، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في الدقيقتين الثامنة و15، فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، لم يجد تشيلسي صعوبة في الفوز على موركامب 4 / صفر، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

فرض تشيلسي هيمنته على اللقاء منذ اللحظة الأولى، حيث استحوذ لاعبوه على الكرة في أغلب الفترات، ليترجم الفريق الأزرق سيطرته إلى هدف حمل توقيع ماونت في الدقيقة 18، عبر قذيفة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أسفل يمين المرمى.

حافظ تشيلسي على امتلاكه للكرة في أغلب فترات اللقاء، ليضيف فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 44، حيث أرسل المغربي حكيم زيياش تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، قام كاي هافيرتز بتمهيد الكرة بشكل رائعة لفيرنر، الذي تواجد بمفرده وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، فلم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك الخالية.

واصل تشيلسي نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49 عبر كالوم هدسون أودوي، الذي تابع تمريرة رائعة من زيياش، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من منتصف منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين حارس مرمى الضيوف.

وأنهى هافيرتز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 86، بعد متابعته تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن عن طريق سيزار أزبيليكويتا، ليسدد ضربة رأس متقنة، على يمين حارس موركامب داخل الشباك.

ولم يجد توتنهام أدنى معاناة في العبور للدور الرابع، بفوزه الكبير 5 / صفر على مضيفه مارين، أحد أندية الهواة بإنجلترا.

أحرز كارلوس فينيسيوس الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 24 و30، فيما أضاف لوكاس مورا الهدف الثالث في الدقيقة 32.

عاد فينيسيوس لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الرابع لتوتنهام وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 37، ليتقمص دور البطولة في اللقاء، قبل أن يحرز اللاعب الصاعد ألفي ديفين الهدف الخامس للفريق اللندني في الدقيقة 60.

ورغم امتلاك توتنهام المطلق للكرة في بداية اللقاء، إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 24 ليحرز لاعبه كارلوس فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 24، حيث انطلق ديلي آلي بالكرة مراوغا أكثر من مدافع حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يمرر كرة عرضية زاحفة لفينيسيوس، الذي وجد نفسه منفردا بحارس الفريق المضيف، ليراوغه بسهولة ويضع الكرة في الشباك الخالية.

ولم تمر سوى ست دقائق، حتى عاد فينيسيوس للتسجيل من جديد، حيث مرر آلي كرة عرضية من الجهة اليسرى إلى مات دوهيرتي، الخالي من الرقابة، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن حارس مرمى مارين أبعد الكرة بصعوبة لترتد منه وتصل إلى فينيسيوس، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي وضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك.

وعزز لوكاس مورا تقدم توتنهام بالهدف الثالث في الدقيقة 32، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة بطريقة رائعة، حيث وضع الكرة فوق الحائط البشري على يمين حارس مارين، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

استغل توتنهام حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو مارين عقب الأهداف الثلاثة، ليسجل فينيسيوس الهدف الرابع للفريق الأبيض في الدقيقة 37، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى على يمين الحارس لتحتضن الكرة الشباك.

وفجر كرولي تاون، الذي يحتل المركز السادس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3 / صفر، ليواصل مغامرته في كأس الاتحاد.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، سجل نيك تسارولا الهدف الأول لمصلحة كرولي تاون في الدقيقة 50، فيما أضاف زميلاه أشلي ناديسان وجوردن تونيكليف، الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و70.