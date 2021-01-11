في الدوري الإيطالي: إنتر يواصل هدر النقاط ورونالدو يعادل بيكان

روما – أ.ف.ب: أهدر إنتر نقطتين إضافيتين في سعيه نحو احراز لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2010 بتعادله مع مضيفه روما 2-2 في المرحلة السابعة عشرة، التي شهدت فوز يوفنتوس على ضيفه ساسوولو 3-1 في مباراة عادل فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لأفضل هداف في التاريخ المسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا). وكان إنتر تعرض لخسارة أمام سمبدوريا 1-2 الاربعاء الماضي في ما تنتظره مواجهة قوية الاسبوع المقبل ضد يوفنتوس. وفشل إنتر في تضييق الخناق مجدداً على جاره ميلان المتصدر الفائز السبت على تورينو 2-صفر، حيث بات يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق 3 نقاط (40 مقابل 37)، في حين بقي روما ثالثا مع 34 نقطة. وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني ترتيب الهدافين مع 12 هدفا، الى التشكيلة الاساسية لانتر بعد تعافيه تماما من اصابة عضلية علما بانه شارك في نصف الساعة الاخير لمباراة فريقه الاخيرة ضد سمبدوريا وانتهت بخسارته 1-2 في الجولة الاخيرة. والتعادل هو السادس تواليا بين الفريقين في الدوري، في حين حافظ فريق العاصمة على سجله خاليا من الهزائم على الملعب الاولمبي في اخر 13 مباراة في الدوري محققا 9 انتصارات و4 تعادلات.

ودخل يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة السابقة إلى رباعي المقدمة بفوزه على ساسوولو 3-1، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ميلان الأول وهو يملك مباراة أقل مقابل 29 نقطة لساسوولو في المركز السابع.

وشهدت المباراة خشونة زائدة من الطرفين ما ادى إلى خروج الأميركي ويستون ماكيني (18) والأرجنتيني باولو ديبالا (42) مصابين في الشوط الأول الذي شهد ايضا في دقيقته الاخيرة طرد بيدرو أوبيانغ من غينيا الاستوائية بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه ار” لتعامله بخشونة زائدة مع فيديريكو كييزا ليستبدل الحكم البطاقة الصفراء باخرى حمراء (45).

وانضم ديبالا وماكيني إلى لائحة طويلة من المصابين في صفوف السيدة العجوز تضم الهولندي ماتيس دي ليخت والبرازيلي اليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو بسبب “كوفيد-19″.

وانتزع نابولي ثلاث نقاط غالية بفوزه المتأخر على مضيفه أودينيزي 2-1. وعجز أودينيزي من جديد عن تحقيق الفوز، فهي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها بالانتصار إذ تعادل ثلاث مرات وخسر في مثلها.