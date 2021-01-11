في افتتاح الأسبوع 5 لدوري الأضواء

الغموض يكتنف مواجهة صحم «المتجدد» والسيب «المنطلق» ولا بديل عن الانتصار

التكافؤ يغلف لقاء الرستاق وصحار فـي أول اختبار لـ«الميمني»

مسقط يستعين بـ «الطوقي» فـي مواجهة طموحات الاتحاد «المتذبذب»

متابعة ـ صالح البارحي :

بدءا من الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم … يدخل قطار دورينا محطته الخامسة عبر ثلاث مواجهات تجمع صحم والسيب على ساحة مجمع صحار في السابعة والربع ، فيما يحتضن مجمع الرستاق مواجهة الرستاق وصحار عند الخامسة مساء ، فيما تشهد ساحة استاد السيب عند الخامسة إلا خمس دقائق مواجهة مسقط مع نظيره الاتحاد ، فيما تستكمل منافسات هذه الجولة مساء غد عبر (4) لقاءات يجمع الأول بين السويق و نزوى على ساحة مجمع الرستاق ، وبهلاء يلاقي المصنعة بأرضية مجمع نزوى عند السادسة مساء ، وفي ظفار مواجهة الغريمين التقليديين في ديربي المحافظة بين النصر وظفار على أرضية مجمع السعادة في السابعة والنصف ، واللقاء المكمل لهذه الجولة سيكون بين نادي عمان والنهضة بساحة استاد السيب . على أن يعاود دورينا الظهور في محطته السادسة مساء الأحد القادم إن شاء الله تعالى .

غموض في صحار

على الرغم من تراجع عطاءات الموج الأزرق (صحم) والظروف التي يمر بها في هذا الموسم والتي باتت معروفة للوسط الرياضي بشكل مباشر سواء من حيث خصم (6) نقاط من رصيده أو المستوى الفني الذي يصاحب مباريات الفريق أو غياب عناصر الخبرة عن كتيبة الفريق ، إلا أن مواجهته اليوم أمام المتصدر (السيب) تكاد تكون غامضة إلى حد بعيد عطفا على الكثير من التغييرات التي قام بها مجلس إدارته مؤخرا لإعادة الهيبة للفريق الأزرق في هذا الموسم ، ومن هذا المنطلق فإن مواجهة اليوم تعد عصيبة للطرفين بغض النظر عن الفوارق بينهما قبل هذه المواجهة ، فالخسارة تعني الكثير لكليهما كلا في مسعاه ومبتغاه . صحم عزز صفوفه قبل مواجهة اليوم بالمدافع الكاميروني لوكي ويكيمي القادم من نادي المرخية القطري ، كما استعان بالمدرب النمساوي ملادن بوسافيتش لقيادة الفريق الأزرق للمرحلة القادمة ، تغييران ربما نجد تأثيرهما إيجابيا على عطاء الفريق الأزرق الذي شهدت مباراته الأخيرة أمام السيب في الموسم الماضي تتويج أول للفريق السيباوي بدرع دورينا ، صحم يعاني الأمرين بتواجده في المركز الأخير برصيد (3 ) نقاط ، وهو ما يعكر صفو جماهيره ومجلس إدارته وبات مطالبا بسرعة الخروج من هذا المأزق الذي بات يؤرقه كثيرا ويمكن أن يتسبب في سقوطه للمظاليم مرة أخرى . السيب لديه من النجوم ما يكفيه لتجاوز أي مطب يقف أمامه سواء كان مكتمل الصفوف أو خاسرا لبعض نجومه لاسباب مختلفة ، ناهيك عن الطموح الذي يدخل به الفريق هذا الموسم وهو التتويج بلقب دورينا للمرة الثانية في تاريخه ، الأمر الذي وضح للعيان بتواجده في صدارة الترتيب برصيد (10) نقاط حتى الآن ، وبالتالي فإنه يهدف إلى تعزيز عدد نقاطه في مباراة اليوم والوصول للنقطة (13) التي تضمن له الصدارة مهما كانت نتائج الفرق التي تليه ، لذلك فإن مدربه برونو يعلم أنه يمتلك الكثير من مقومات النجاح وأن عليه ترويضها بالصورة المناسبة لتجاوز صحم والتمسك بالصدارة دون أي هدف آخر .

تكافؤ في الرستاق

مواجهة متكافئة إلى حد بعيد تلك التي تجري أحداثها على ساحة مجمع الرستاق والتي تجمع بين الرستاق صاحب الضيافة والذي يحتل المركز السابع برصيد (6) نقاط مع نظيره صحار صاحب المركز الثامن برصيد (4) نقاط ، فعدد النقاط الذي يمتلكه كل فريق من السهولة تجاوزه من فرق تقدم مستويات مميزة عطفا على ما قدمه الفريقين حتى الآن ، فلم يعرفا الإستقرار سواء في الاداء أو النتائج أو حتى الأجهزة الفنية التي تقودهما في هذا الموسم . الرستاق تعافى في الجولة الماضية وعاد بانتصار وحصد النقاط الثلاث الكاملة من نظيره الاتحاد ، الامر الذي أعاد الثقة للاعبيه وجهازه الفني وجماهيره في أن الفريق لديه الكثير ليقدمه وبإستطاعته تشكيل عائق كبير أمام تحديات الفرق التي تطمح في الحصول على مراكز متقدمة ومن الممكن أن يكون أحدها في حالة سارت الامور على ما يرام ، لذلك هو مطالب اليوم بأن يستفيد من عامل الارض وأن يؤكد على تعافيه وعودته للمسار الصحيح الذي يتمناه محبيه ، خاصة بعد عودة مايسترو الفريق عمر الفزاري للواجهة مجددا بعد فترة غياب اجبارية بسبب الاصابة العابرة .

صحار الذي أقال مدربه عبدالرزاق خيري في وقت سابق استعان قبل مواجهة اليوم بالمدرب القدير بدر الميمني الذي سيظهر في مواجهة الرستاق مساء اليوم ، مع عودة نجومه المؤثرين إلى مستواهم المعهود ، ومن هنا فإن صحار متى ما وجد التكامل في عناصره فإنه سيكون بشكل مختلف وسيقدم وجهه الحقيقي الذي راهن عليه مجلس ادارته في هذا الموسم ، ومن هنا فهو يدخل إختبارا قويا متكافئا مساء اليوم وعليه إثبات أن ما قام به مجلس ادارته من تغييرات متسارعه تسير في الطريق الصحيح .

مسقط والاتحاد في مواجهة الجريحين على ساحة استاد السيب مساء اليوم ، الفارق بينهما نقطة واحدة تصب في مصلحة الضيف الأخضر ، حيث يحتل مسقط صاحب الضيافة المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة ، فيما يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد نقطتين فقط من تعادلين حققهما ، الفريقان خسرا مواجهتيهما في الجولة الماضية ، حيث خسر مسقط أمام ظفار بثنائية نظيفة في إستاد السعادة ، أما الاتحاد فخسر مواجهته امام الرستاق بذات الملعب ، وبالتالي بات عليهما تسجيل عودة سريعة قبل فوات الاوان في ظل الشكل الحالي للدوري بهذا الموسم .

مسقط أقال مدربه ابراهيم صومار واستعان بالكابتن سلطان الطوقي في خطوة يبحث من خلالها مجلس الادارة إخراج الفريق من دائرة الخسائر والتي قد تؤدي به إلى صراع الهبوط مجددا في سيناريو مكرر في السنوات الأخيرة ، ومن هنا فإن الفرصة تبدو جيدة أمام الطوقي خاصة وأنه يواجه فريقا متبذبذب المستوى وعلى ملعبه كذلك .

الاتحاد يبدو عليه الحماس أكثر عن نظيره المنافس اليوم ، لكنه يفتقد إلى النجاعة الهجومية وحسم الفرص التي يحصل عليها الفريق الاخضر وترجمتها إلى أهداف تعين الفريق في تحقيق مبتغاه في هذا الموسم بعد العودة للأضواء ، لذلك فإن المدرب احمد سالم مطالب بضرورة تفعيل الجانب الهجومي حتى لا يجد الفريق نفسه في دائرة الخطر ويعود أدراجه للمظاليم بعد فرحة الصعود للأضواء .

لقاء الجريحان