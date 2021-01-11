الراجحي يحرز المرحلة السابعة وبيترهانسل يواصل صدارته برالي دكار

سكاكا – أ.ف.ب: أحرز السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) المركز الأول في المرحلة السابعة من رالي داكار لفئة السيارات بين حائل وسكاكا في المملكة العربية السعودية البالغة 737 كلم بزمن قدره 4 ساعات و21 دقيقة و59 ثانية. وتقدم الراجحي على متصدر الترتيب العام الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب بـ”السيد داكار” (13 لقباً) الذي حل ثانيا بفارق 48 ثانية، وحامل اللقب الاسباني كارلوس ساينز (ميني) الثالث (بفارق 1 دقيقة و15 ثانية).

وقال الراجحي بعد السباق “لقد فعلنا ما بوسعنا، على الرغم من أننا عانينا من ثقبين (في الاطارات). ما زلنا نعمل بقوة للتقدم”.

وجاء القطري ناصر العطية (تويوتا) الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 رابعاً بفارق دقيقتين و48 ثانية عن زميله السعودي. وواصل بيترهانسل صدارة الترتيب العام بفارق 7 دقائق و53 ثانية عن العطية و41 دقيقة و6 ثوان عن ساينز. وعانى بيترهانسل من مشاكل عدة خلال السباق منها ارتطامه بصخرة “لقد قضينا وقتاً طويلاً في تغيير العجلة، كان الأمر صعباً جداً. إنه أمر مؤسف لأننا كنا نسرع في تفقد السيارة وكان بإمكاننا أن نزيد فارق التوقيت مع منافسينا ، لكننا تركنا الفرصة تفلت من بين أيدينا”. وفي فئة الدرجات حسم الأميركي ريكي برابيك (هوندا)، حامل اللقب، المرحلة السابعة لصالحه في 4 ساعات و37 دقيقة و44 ثانية، وتقدم برابيك على التشيلي خوسيه ايجناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق دقيقتين و7 ثوان، والاميركي الاخر سكايلر هاوس (كاي تي ام) بفارق دقيقتين و19 ثانية صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليا.

وقال “هناك خمسة أيام متبقية وسنحاول أن نكون في قائمة السبعة الاوائل كل يوم (في المراحل المتبقية) ونرى ما اذا كان بامكاننا توسيع فارق الوقت (مع المنافسين)”.

تعرض البوتسواني روس برانتش دراج ياماها لحادث تحطم مريع لكن دون تعرضه لاصابة. ويتصدر كورنيخو الترتيب العام بفارق ثانية واحدة عن الاسترالي توبي برايس (كاي تي أم)، ودقيقتين و11 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام).