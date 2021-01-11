80 بالمئة من اليابانيين يريدون تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو 2020

طوكيو – أ.ف.ب: اظهر استطلاع جديد للرأي في اليابان بأن 80 بالمئة من السكان يريدون تأجيل او الغاء دورة الالعاب الاولمبية المقررة الصيف المقبل في الوقت الذي تجتاح البلاد موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وأجرت الاستطلاع وكالة “كيودو” الوطنية وشهد ارتفاعا لافتا في نسبة عدم تأييد اقامة الالعاب في موعدها الجديد الصيف المقبل بعد ان كانت النسبة تقترب من 60 في المئة في يوليو الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 35 بالمئة من الاشخاص يريدون إلغاء كاملا للالعاب مقابل 45 في المئة يرون بأنه يتعين تأجيل الالعاب مرة جديدة. وكان منظمو ألعاب طوكيو أكدوا اكثر من مرة بان تأجيلا جديدا غير ممكن واصروا على اقامتها على الرغم من اعلان حالة الطوارىء في طوكيو الكبرى قبل ثلاثة ايام نظرا لتزايد حالات الاصابة بجائحة كوفيد-19 واكدوا أن حالة الطوارئ لن تعرقل الخطط الموضوعة، وقالوا في بيان الجمعة إن “إعلان الطوارئ يوفر فرصة للسيطرة على جائحة كوفيد-19 من اجل اقامة ألعاب آمنة وسالمة هذا الصيف، وسنواصل الاستعدادات اللازمة وفقاً لذلك”. واعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن ثقته بأن عقلية السكان ستتغير عندما تبدأ عملية إجراء اللقاحات المقررة اعتباراً من الشهر المقبل. بيد أن عضو اللجنة الأولمبية الدولية الكندي ديك باوند أكد في حديث لاذاعة “بي بي سي” أنه “ليس واثقاً” من إقامة الألعاب لأن “المشكلة الأساسية قد تكمن في ارتفاع كبير في عدد الإصابة بالفيروس”. وكانت ألعاب طوكيو مقررة الصيف الماضي، لكنها تأجلت إلى الفترة من 23 /يوليو إلى الثامن من /أغسطس المقبلين.