أكاديمية تمكين تدشن مجموعة من برامجها المستقبلية

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

دشنت مساء امس الأول اكاديمية تمكين الرياضية عددا من برامجها وأهدافها المستقبلية ، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة ، وبحضور خميس بن عبيد العجمي رئيس مجموعة شركات تمكين الاستثمارية وسعيد بن صالح البلوشي الرئيس التنفيذي لاكاديمية تمكين الرياضية وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية في السلطنة وتستمد أكاديمية تمكين الرياضية توجهاتها الاستراتيجية من رؤية عمان 2040 بالاضافة الى رؤيتها الاستثمارية والخطة الخمسية العاشرة 2021 ـ 2025 .

رؤية ورسالة تمكين

وتنصب رؤية تمكين في بناء وتطوير أكاديمية رياضية عمانية قوية قادرة على صناعة جيل جديد من نجوم الرياضة الوطنية في مجالات كرة القدم والسباحة وفنون الدفاع عن النفس وتمكينهم من القدرات الفنية العالية لدخول عالم الاحتراف على المستوى المحلي والدولي ويما يخدم مصلحة الرياضة الوطنية مستقبلا كما تعتمد تمكين في ايصال رسالتها من خلال تحقيق مخرجات رياضية عالية الأداء ومتمرسة من خلال توفير بيئة رياضية حاضنة ومجهزة بأحدث التجهيزات الفنية وتحت اشراف كادر فني متمكن وبخبرات طويلة يقوم بتنفيذ برامج رياضية عالمية وقوية يتم توفيرها عن طريق الارتباط الاكاديمي مع مؤسسات رياضية مرموقة عالميا تنعكس ايجابا على أدائها ونتائجها .

استراتيجية الاكاديمية خلال الفترة القادمة

وتقوم استراتيجية تمكين خلال الفترة االقادمة على عدد من الاسس التي تسعى الى ان ترى النور وهي اولا : حوكمة عمل الأكاديمية وذلك بانشاء مؤسسة أكاديمية محترفة تتم ادارتها باعتماد سياسات وقوانين داخلية واضحة مبنية على نظام حوكمة جيد يكفل لها النجاح في الاداء ويضمن لها النتائج المرجوة وثانيا :تحقيق الاستدامة المالية من خلال تأمين الاستقرار ثم الاستقلالية المالية للأكاديمية مما يضمن لها الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية بدون أي عبء مالي على أي جهة أخرى وثالثا: ضمان وضبط الجودة في كل عمليات الأكاديمية وذلك بتجويد أداء الأكاديمية ومنتسبيها من الناحية الفنية والإدارية وذلك بالارتباط بمؤسسات عالمية لضمان الجودة والحصول على الاعتمادات الأكاديمية اللازمة ورابعا : الاستثمار في جودة الخدمات والمرافق الرياضية والتجهيزات الفنية بحيث توفر بيئة تدريبية متميزة ومساعدة على التحصيل الجيد للطلبة مما يسهل أداء الجهاز الفني لتطوير مهارات طلبتهم وبما يحقق النتائج المرجوة وخامسا واخيرا الانفتاح على المجتمع بما يضمن الاشعاع الرياضي والثقافي للاكاديمية محليا واقليميا ودوليا مما يسهل لهم مهمة الانخراط في أنشطة المجتمع ودعم ومساندة مبادراته الرياضية والثقافية والاجتماعية .