بهدف رمضان صبحي .. بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا على وادي دجلة

إنتهت أحداث الشوط الاول من مباراة بيراميدز ووادي دجلة بتقدم بيراميدز بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة السابعه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان لتسكن شباك محمد عبدالمنصف .