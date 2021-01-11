بهدف رمضان صبحي .. بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا على وادي دجلة

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 20 ، عن طريق رمضان صبحي ، بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان لتسكن شباك محمد عبدالمنصف .
وحرص محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لفريق نادي بيراميدز على التواجد في ملعب الدفاع الجوي لدعم زملائه قبل مباراة دجلة في الدوري الممتاز.
وحضر اللاعب الدولي بالعكاز وتحامل على نفسه لدعم الفريق، خاصة بعد إصابته في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بجذع في الرباط والغضروف الداخلي للركبة، ومنحه الجهاز الطبي ١٠ أيام مبدئيا للتأهيل والعلاج قبل تحديد موعد عودته للتدريبات مجددا.
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